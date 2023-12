In der VG Rennerod im Einsatz: Seit bis zu 45 Jahren Dienst am Nächsten geleistet

In einer Feierstunde im Dorfgemeinschaftshaus in Niederroßbach haben Land, Westerwaldkreis und Verbandsgemeinde Rennerod Feuerwehrleute für ihr langjähriges Engagement geehrt. VG-Bürgermeister Gerrit Müller und der Kreisbeigeordnete Klaus Koch überreichten die Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz.

Insgesamt 25 Feuerwehrkameraden der Wehren der Verbandsgemeinde Rennerod wurden für ihren aktiven Dienst ausgezeichnet. Foto: Röder-Moldenhauer

„Die freiwilligen Feuerwehren sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Bevölkerung“, betonte Müller. „Die Auszeichnungen sind ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für das langjährige Engagement der Feuerwehrleute. Sie sind Ausdruck der Wertschätzung für den Dienst am Nächsten, den sie bei Wind und Wetter leisten.“ Koch hob in seiner Rede den besonderen Stellenwert der Feuerwehren in der Gesellschaft hervor. „Sie sind ein Garant für Sicherheit und Stabilität“, sagte er. „Die Feuerwehrleute sind hoch motiviert und fachlich bestens ausgebildet. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Menschen und ihrer Werte.“

Insgesamt wurden 25 Feuerwehrleute für 15, 25, 35 und 45 Jahre aktiven Dienst geehrt. Die Auszeichnungen für 15 Jahre erhielten Patrick Blesius (Oberroßbach), Marcel Endres (Irmtraut), Maximilian Gath (Neunkirchen), Florian Klering (Rennerod), Christopher Kupecek (Oberrod), Merlin Mühl (Neunkirchen), Nils-Malte Peter (Liebenscheid), Robin Schmidt (Neustadt/Ww), Marvin Simon (Seck) und Christian Willi Weber (Niederroßbach). Für 25 Jahre wurden mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen Jens Bußweiler (Neunkirchen), Sabine Jacob (Oberroßbach), Sönke Juister (Bretthausen), Matthias Kreckel (Liebenscheid), Denny Müller (Neustadt/Ww.) und Stefan Willwacher (Oberroßbach) geehrt.

Die Ehrenzeichen für 35 Jahre erhielten Marco Benner (Niederroßbach), Dirk Eisenmenger (Oberrod), Thorsten Flick (Niederroßbach), Thomas Grahl (Rennerod), Volker Lamboy (Oberrod) und Thomas Schneider (Irmtraut). Die besondere Ehrung mit dem goldenen Feuerwehr-Abzeichen für 45 Jahre aktiven Dienst konnten Friedbert Becker (Nister-Möhrendorf), Harald Menk (Salzburg) und Kuno Schmidt (Hellenhahn-Schellenberg) entgegennehmen. red