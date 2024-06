Die Freie Montessori-Schule Westerwald führt am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr in der Westerwaldhalle in Rennerod ihr selbst verfasstes Musical Piratenbräute auf. Dafür haben die Schüler der Praktischen Angebote Theater und Musik fleißig geprobt. Foto: Angela Baumeier