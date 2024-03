Im Historica-Gewölbe Montabaur: Sieben Aussteller laden zum Ostermarkt ein

Elisabeth Grosch, die aus Oberschlesien stammt und seit mehr als 60 Jahren in Eschelbach lebt, pflegt seit ihrer Kindheit die Tradition der Oppelner Kratztechnik an Ostereiern. Die filigranen Kunstwerke der 91-Jährigen sind beim Ostermarkt im Historica-Gewölbe in Montabaur zu bewundern. Foto: Hans-Peter Metternich