Plus Montabaur

Im Frühling blüht Montabaur auf: Osterbrunnen und Gärtchen laden in die Stadt ein

Von Hans-Peter Metternich

i Die Aktion „Montabaur blüht auf“ wird von der Stadt in Kooperation mit dem Bürgerverein Montabaur und dem Haus der Jugend veranstaltet. Die Akteure versammelten sich an dem liebevoll gestalteten Frühlingsgärtchen vor dem Rathaus für ein Erinnerungsfoto. Fotos: Hans-Peter Metternich Foto: Hans-Peter Metternich

Der Einzug des Frühlings wird in der Westerwälder Kreisstadt seit geraumer Zeit mit der Aktion „Montabaur blüht auf“ begrüßt. In diesem Jahr blüht Montabaur besonders früh auf, weil das Osterfest heuer so früh wie selten gefeiert wird.