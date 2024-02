IHK-Abschlusszeugnisse: Westerwald freut sich über 143 neue Fachkräfte

„Sie haben in den vergangenen zwei bis dreieinhalb Jahren mit Fleiß, Ehrgeiz und vor allem Durchhaltevermögen Ihren Weg durch die duale Ausbildung gemeistert. Diese Leistung verdient höchste Anerkennung, denn sie zeigt, dass Sie die Herausforderungen angenommen und erfolgreich gemeistert haben – auch in Zeiten der Pandemie.“ Mit diesen Worten beglückwünschte Richard Hover, Regionalgeschäftsführer der IHK Koblenz, neue Fachkräfte.

Haben im Bürgerhaus in Wirges ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen: die erfolgreichen Teilnehmer der IHK-Sommerprüfung. Foto: Richard Hover/IHK

Zu lebenslangem Lernen ermutigt

Die Feierstunde in Wirges fand zu Ehren 100 ehemaliger gewerblich-technischer und kaufmännischer Auszubildende aus dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Westerwaldkreis statt. Sie haben ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Wie aus einer Pressemitteilung der IHK Koblenz hervorgeht, gehören sie zu 143 von insgesamt 150 Prüfungsteilnehmern aus beiden Landkreisen, die in der Sommerprüfung nach in der Regel drei Jahren ihre Ausbildungszeit in Industrie, Handel und Dienstleistung erfolgreich beendet haben.

Eine erfolgreiche und leistungsfähige Erstausbildung reiche heutzutage nicht mehr aus, so Richard Hover in seiner Laudatio. Einmal erworbenes Wissen und Können müsse ständig erneuert und erweitert werden, wenn die Betriebe mit dem Wandel der Märkte und den Anforderungen der Kunden mithalten wollten: „In einer Zeit, in der die Weiterbildung immer wichtiger wird, möchten wir Sie dazu ermutigen, Ihre berufliche Lern-Laufbahn mit Begeisterung fortzusetzen. Nutzen Sie die Chancen zur Weiterentwicklung, und bleiben Sie neugierig auf neue Herausforderungen.“

Der Regionalgeschäftsführer der IHK-Geschäftsstelle Montabaur dankte den Partnern im dualen Ausbildungssystem, den Betrieben und Berufsschulen ebenso für ihren Einsatz wie den vielen ehrenamtlichen Mitgliedern der Prüfungsausschüsse. Ihre Bereitschaft, diese wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe wahrzunehmen, sei unverzichtbar und die Stütze in dem weltweit einmaligen System der Berufsausbildung.

Ehrenamt in Prüfungsausschüssen ist unverzichtbar

Ohne ihr Engagement könne die IHK ihrer gesetzlichen Aufgabe im Rahmen der Berufsbildung nicht nachkommen. „Es müssten stattdessen im Land flächendeckend neue, große Behörden mit vielen teuren, Steuergeld-finanzierten Planstellen und permanent besetzten hauptamtlichen Prüfungskommissionen eingerichtet werden“, so Hover. „Zusammen mit dem Ehrenamt machen wir das günstiger, schneller und näher an den Bedürfnissen der Wirtschaft und der Auszubildenden.“

In der Geschäftsstelle Montabaur organisiere ein vierköpfiges Team mit circa 70 Kommissionen und etwa 400 ehrenamtlich Prüfenden jährlich bis zu 1500 schriftliche, mündliche und praktische Prüfungen für Berufe in Industrie, Handel und Dienstleitung. „Das ist regionale Wirtschaftsförderung allererster Güte“, so Hover abschließend.