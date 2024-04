Plus Selters IGS Selters verabschiedet 39 Abiturienten: Line-Marie Schenkelberg ist Jahrgangsbeste i Für die Jahrgangsbeste und ihre Mitschüler, insgesamt 39 Abiturienten der IGS Selters, war die Zeugnisausgabe in der Burghalle Hartenfels Anlass für Freude und Stolz. Foto: Fenstermacher Michael/Luis Hötten Line-Marie Schenkelberg aus Hartenfels ist nicht nur die jahrgangsbeste Abiturientin an der IGS Selters, sondern hat auch eine Auszeichnung für ihre vorbildhafte Haltung im Schulalltag erhalten. Der Westerwälder Zeitung beantwortete die junge Frau einige Fragen mit Blick auf die Zukunft sowie zurück auf die Schulzeit. Lesezeit: 2 Minuten

Wie sehen – mit dem besten Abitur an der IGS Selters in der Tasche – Ihre beruflichen und persönlichen Pläne für die Zukunft aus? Ich werde ein Musikstudium absolvieren. Was hat Sie besonders zu Ihrer herausragenden Leistung motiviert? Mein Plan B: Medizin zu studieren, falls das Musikstudium nicht funktioniert. Welche Erinnerung/welches Ereignis werden Sie ...