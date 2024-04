Plus Stahlhofen a.W

Hui-Wäller-Messe am Wiesensee: Ein buntes Schaufenster in die regionale Wirtschaftskraft

i Bei der Eröffnung der Hui-Wäller-Messe, die gemeinsam vom Gewerbeverein Rennerod und den Unternehmern Westerburger Land veranstaltet wird (von links): die Bürgermeister der VG Westerburg, Markus Hof, und der VG Rennerod, Gerrit Müller, Otmar Bremicker (Abus, Rehe) , Kreisbeigeordnete Nicole Hampel, der Chef des Messeorgateams, Günter Preußer, sowie Peter Stoth (Unternehmer Westerburger Land) und Johannes Gerz (Renneroder Gewerbeverein). Foto: Angela Baumeier

Was tut sich wirtschaftlich in der Region, womit können die Unternehmen in der VG Westerburg, in der VG Rennerod und Umgebung punkten? Wer sich davon ein Bild machen möchte, ist auf der Hui-Wäller-Messe am Wiesensee genau richtig.