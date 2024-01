Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar ist der Landtag Rheinland-Pfalz zu einer Plenarsitzung zusammengekommen, die dem Gedenken an die vielen Millionen Opfer des Nationalsozialismus zwischen den Jahren 1933 und 1945 galt (wir berichteten bereits). In großer Zahl – und auch als Einzige aus dem ganzen Land – haben an dem Gedenken zahlreiche Schüler aus zwei Montabaurer Schulen mitgewirkt.