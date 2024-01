Den Aussiedlerhof Mai gibt es in Wirges seit 1992. Werner Mai hatte dieses Hofgut am Rande der Stadt am Fuße des Steimels zwischen Wäldern, Wiesen und Weiden aufgebaut. Schon vor geraumer Zeit ist dessen Sohn Frank in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Heute betreibt er mit großer Leidenschaft im Nebenerwerb das Hofgut.