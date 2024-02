Plus Winkelbach Hochzeitsmesse in Winkelbach: Trends für den schönsten Tag im Leben Der Blumenkranz und die funkelnden Ketten sitzen perfekt, die Sträuße leuchten in allen Farben, und natürlich harmoniert das Make-up bestens mit den umwerfenden Brautkleidern. Nun warten die drei Models ganz gespannt auf ihren Auftritt. In wenigen Minuten nämlich wird sie beginnen, die von vielen Besuchern sehnsüchtig erwartete Modenschau. Von Julia Hilgeroth-Buchner

Und was auf dem Laufsteg präsentiert wird , zählt definitiv zu den Höhepunkten der zweiten Hochzeitsmesse „Liebe im Westerwald“ in der Winkelbacher Krambergsmühle. Für den Fototermin mit unserer Zeitung strahlen die Schönheiten noch schnell in die Kamera, dann flammen auch schon die Scheinwerfer auf. Und jetzt ist er da, der ...