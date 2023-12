Plus Westerwaldkreis Hilfe für Obdachlose: Housing First jetzt auch im Westerwaldkreis Wie kann Obdachlosen besser geholfen werden? Eine Antwort auf diese Frage gibt es nun im Westerwald.

Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales sind in Deutschland 262.600 Menschen ohne Wohnung (Stand Dezember 2022). Rund 38.500 Personen davon leben tatsächlich auf der Straße, die anderen finden privat Unterkunft oder in öffentlichen Einrichtungen. Auch in Rheinland-Pfalz sind viele Menschen von Wohnungslosigkeit bedroht beziehungsweise bereits betroffen. Um dem entgegenzuwirken, hat ...