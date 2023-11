Herschbacher Karnevalisten steuern auf Proklamation zu: Bester Laune geht’s in neue Session

In die bevorstehende Karnevalssession wollen die Herschbacher Narren am Samstag, 4. November, mit ihrer Prinzenproklamation starten. Diese traditionsreiche Feier markiert neben dem Auftakt der neuen Session auch das Ende der Feierlichkeiten zum 111-jährigen Bestehen der Karnevalsgesellschaft Herschbach, die neben dem ganzen Ort und vielen befreundeten Fastnachtsvereinen auch die prominenten Höhner ausgelassen mit der KG feierten.

Herschbach ist über die Region hinaus bekannt für seine Karnevalstradition, deren 111-jähriges Bestehen in diesem Jahr gefeiert wird – etwa mit dem umjubelten Auftritt der Amazonen. Foto: Vanessa Busch

Vor der Riesenparty stand indes ein feierlicher Kommers, der mit dem Aufmarsch der gesamten Karnevalsfamilie der KG Herschbach seinen Anfang nahm. Von groß bis klein standen alle auf der Bühne, musikalisch untermalt vom Spielmannszug Herschbach. Festredner richteten Grußworte an das Publikum und gaben Anekdoten zum Besten. Von der beeindruckenden Entwicklung des Vereins in den 111 Jahren seines Bestehens berichteten Timo Eberz, Philipp Frensch, Bernd Schenkelberg und Hartmut Pfeiffer, und auch sie sorgten für Heiterkeit im Publikum.

Schon in den 1930er-Jahren wurden die Wagen für den Rosenmontagszug aufwendig dekoriert. Foto: KG Herschbach/Festschrift

Amazonen blicken in die Zukunft

Stimmung brachten auch der Musikverein Schenkelberg, der Spielmannszug Herschbach und der MGV Frohsinn in die Halle. Die Jungamazonen mit ihrem Gardetanz zum kölschen Miljö-Hitmix und die Amazonen, die mit ihrem Showtanz als Wahrsagerinnen einen Blick in die Glaskugel warfen, begeisterten das Publikum mit ihren Darbietungen. Mit dem Zapfenstreich, dargeboten von Musikverein Schenkelberg, Spielmannszug Herschbach, der Freiwilligen Feuerwehr Herschbach und der Prinzengarde der KG Herschbach, endete der Kommers. Nach dem Programm wurde gebührend gefeiert, getanzt und gelacht.

Die 111-Jahr-Feier war der feierliche Rahmen, besonders engagierte Herschbacher Karnevalisten auszuzeichnen. Foto: Vanessa Busch

Einnahmen gehen an soziale Zwecke

Ulrich Fischer von der Kinderkrebshilfe Gieleroth hat dem Publikum von der Arbeit des Vereins, den die KG Herschbach mit den gesamten Einnahmen ihres Festwochenendes ebenso wie Wäller Helfen unterstützt. „Beide Organisationen leisten großartige ehrenamtliche Arbeit in unserer Region und wir sind froh, dies unterstützen zu können“, finden die Karnevalisten, die sich bei allen Gönnern und Sponsoren für ihre Unterstützung bedanken: Sie alle seien wie die Gäste Teil der großen Spendenaktion anlässlich des 111-jährigen Bestehens, und ohne sie wäre der Karneval in Herschbach und das große Festwochenende mit Cologne unplugged und den Höhnern nicht möglich gewesen.

Bei der 111-Jahr-Feier waren die Höhner der Stargast. Foto: Vanessa Busch

Höhner legen noch eine Schippe drauf

Für deren Konzert am Abend darauf waren alle 1100 Tickets verkauft, und so wurde in einer voll besetzen Halle gefeiert. Cologne Unplugged heizte von Beginn an ordentlich ein. Als „En unserem Veedel“ angestimmt wurde, sangen und schunkelten alle mit. Mit einer fulminanten Show der Band, Lichtshow und Animationen ging es mit den Höhnern weiter. Diese legten noch eine Schippe drauf und brachten die Menge mit ihren Hits zu Toben. Mit DJ Buddy wurde bis in den Morgen getanzt.