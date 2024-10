Die Mannschaft der "Heinrich Lorenz" bei ihrer Einfahrt in den Hamburger Hafen nach ihrer Rettung von vier Soldaten in Kanada im Jahre 1955: Helmut Symanczyk aus Langenbach b.K. ist der fünfte Seemann von links. Das Foto erschien damals in der Bild-Zeitung. Als Erinnerung bekam jeder der beteiligten Seemänner einen Abzug geschenkt. Foto: Presse-Photo Richard Plagemann (Hamburg); Repro: Röder-Moldenhauer