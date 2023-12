Ein 23-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach muss sich wegen räuberischer Erpressung vor dem Landgericht in Koblenz verantworten. Dem jungen Mann wird zur Last gelegt, im März eine Taxifahrerin zu einer Hütte in einem abgelegenen Waldstück bestellt und sie dort mit einer Schreckschusswaffe bedroht zu haben. Er soll unter Waffengewalt die Herausgabe von Geld gefordert und so 150 Euro erbeutet haben.