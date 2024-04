Plus Höhr-Grenzhausen/Koblenz

Hanfplantagen in Höhr-Grenzhausen: Vier Männer für Cannabis-Anbau verurteilt

Von Birgit Piehler

i Mit Haftstrafen endete der Prozess für vier Angeklagte, hier mit Anwälten und Übersetzern, wegen Cannabis-Anbaus in Höhr-Grenzhausen vor dem Koblenzer Landgericht. Foto: Piehler Birgit/Birgit Piehler

Nach vier Prozesstagen ist das Verfahren wegen des Anbaus größerer Mengen an Cannabis-Pflanzen in Höhr-Grenzhausen mit Freiheitsstrafen von zwei Jahren auf Bewährung für drei der Angeklagten und zwei Jahren, drei Monaten für einen vierten Angeklagten in der dritten Strafkammer des Koblenzer Landgerichts zu Ende gegangen.