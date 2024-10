Gut gegen den Novemberblues: Katharinenmarkt lockt wieder in die Löwenstadt

Der Katharinenmarkt ist einer der größten Eintagesmärkte in Rheinland-Pfalz und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher nach Hachenburg – so wie auch im vergangenen Jahr. Die Besucher können sich auf eine Neuauflage am 2. November freuen. Foto: C-RM/Röder-Moldenhauer (Archiv)