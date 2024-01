Westerwald

Grüne verabschieden Programm: Mit Kapp und Schimmel in den Kommunalwahlkampf

Mit Martina Kapp aus Wallmerod und Christian Schimmel aus Montabaur ziehen die Grünen in den Kommunalwahlkampf. Die Delegiertenversammlung im Bürgerhaus Siershahn votierte für diese Doppelspitze im Rennen um den Einzug in den Westerwälder Kreistag. Zudem wurde das Wahlprogramm für den Urnengang am Sonntag, 9. Juni, verabschiedet.