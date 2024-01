Eigentlich sind die katholischen Pfarreien St. Marien in der Augst und St. Peter in Montabaur schon zu Jahresbeginn zur neuen Pfarrei St. Peter zusammengeführt worden. Jetzt feierte der Limburger Bischof Georg Bätzing in der alten und neuen Pfarrkirche in Montabaur mit Hunderten von Gläubigen und vielen weiteren Gästen und Mitwirkenden – darunter allein 32 Messdienern – den Gründungsgottesdienst.