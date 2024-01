Großeinsatz in Montabaur: Polizei sucht nach möglicherweise gefährlicher Person

Aufgrund einer möglichen Gefahrenlage ist seit Donnerstagmorgen in der Nähe des Horresser Bergs in Montabaur ein Wohngebiet weiträumig von einem Polizeiaufgebot abgesperrt. Foto: Andreas Egenolf

Die Polizei Montabaur wurde in den frühen Morgenstunden über eine, wie es in der Pressemitteilung heißt, „Person in einem psychischen Ausnahmezustand“ in einem Wohngebiet in Montabaur informiert, von der eine Gefahr für sich und anderen ausgehen würde. Um mögliche Gefahren für umliegende Anwohner, Passanten und Mitarbeiter der dortigen Gewerbebetriebe auszuschließen, wurde das Gebiet abgesperrt und die Betroffenen aus dem Gefahrenbereich evakuiert.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Polizei geht von keiner Gefahr für Unbeteiligte aus. Foto: Andreas Egenolf

„Eine Gefahr für Unbeteiligte kann zum derzeitigen Stand ausgeschlossen werden“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung von 9.18 Uhr. Momentan befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte im Bereich Elgendorfer Straße. red

