Das 30-jährige Engagement von Mechtild Brenner für die Jüngsten in der Gesellschaft hat sich bis zum Bundesverband des Kinderschutzbundes in Berlin rumgesprochen. Und so wurde sie jetzt bei ihrer offiziellen Verabschiedung als Vorsitzende des Ortsverbands Hachenburg nicht nur von dem in enger Freundschaft verbundenen Ortsverband Höhr-Grenzhausen und dem Kreisverband Westerwald geehrt, sondern auch mit der Goldenen Ehrennadel des Kinderschutzbundes auf Bundesebene ausgezeichnet.