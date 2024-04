Grandioses Osterkonzert sorgte für Begeisterung: Meisterhafte Töne in vollbesetzter Abteikirche Marienstatt

Osterjubel in Blech: In einem furios-sakralen Konzert in der voll besetzten Abteikirche Marienstatt ließen die Trompeter Alexander Pfeifer und Bernd Bartels sowie Organist Frank Zimpel und Paukist René Geipel die Auferstehung Christi und den österlichen Jubel musikalisch nahezu greifbar werden, wobei die meisterhaft präsentierte Musik in weiten Teilen bis ins Innerste berührte. Foto: Thomas Hoffmann