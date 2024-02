Plus Westerwaldkreis Gewerkschaft will Info-Kampagne zur Asbest-Gefahr: IG Bau warnt Bauarbeiter und Handwerker im Westerwald Tonnen von Baumaterial mit Asbest stecken im Westerwaldkreis in Altbauten. Die Industrie-Gewerkschaft (IG) BAU Wiesbaden-Limburg warnt vor einer bevorstehenden Asbest-Welle, die mit den anstehenden Gebäudesanierungen im Rahmen der Klimaziele einherzugehen droht und für Bauarbeiter wie Heimwerker gesundheitlich bedrohlich werden kann. Von Birgit Piehler

Die energetische Gebäudesanierung werde in den beiden kommenden Jahrzehnten enorm an Fahrt aufnehmen, prognostiziert die IG. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, werde auch im Westerwaldkreis in den nächsten Jahren ein Großteil der Altbauten „angefasst“, sagt der Bezirksvorsitzende der Bau-Gewerkschaft. „Wohnhäuser werden modernisiert, senioren- und familiengerecht umgebaut. Es wird angebaut und ...