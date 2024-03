Plus Ransbach-Baumbach

Gewerbeschau in Ransbach-Baumbach: Im Mai liegt der Schwerpunkt auf Heim und Garten

Von Hans-Peter Metternich

i Nach der letzten Gewerbeschau im Mai 2022 (Foto) ist die Planung der nächsten Veranstaltung dieser Art am ersten Maiwochenende in vollem Gange. Dabei kann die Stadt Ransbach-Baumbach auf die Kompetenz der Fachleute für Werbung und Messeausrichtung, Tom Moog und Bernhard Freisberg (von rechts), hier im Gespräch mit Claudia Altwasser, Jonas Rechtsteiner und Patrick Lembgen von der Verbandsgemeinde, zurückgreifen. Archiv Foto: Metternich

Lesezeit: 2 Minuten

Die Stadt- und Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach veranstaltet zum ersten Mal in eigener Organisation am Samstag, 4. Mai, 13 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 5. Mai, 11 bis 18 Uhr, eine Gewerbeschau mit dem Schwerpunkt Heim und Garten. Einhergehend mit dieser Veranstaltung haben an dem Sonntagnachmittag die Geschäfte des örtlichen Handels und Gewerbes in der Töpferstadt ihre Türen geöffnet.