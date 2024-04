Plus Hachenburg

Geschichtsstunde im Wald: Neue Installation erinnert an alte Hachenburger Landwehranlage

Von Nadja Hoffmann-Heidrich

i Sie freuen über die neue Installation an der alten Landwehr in Hachenburg (von links): Stadtarchivar Jens Friedhoff, Revierförster Felix Reusch, Forstmitarbeiter Jörg Alt, Stadtbürgermeister Stefan Leukel und Forstwirt Thomas Schmidt. Foto: Röder-Moldenhauer

Spätmittelalterliche Geschichte wird jetzt im Wald bei Hachenburg wieder lebendig: Gemeinschaftlich haben das Stadtarchiv und der Forst an einem Teilstück des Wanderwegs „Kleiner Wäller – Löwenspur 2 rot“, das in der einen Richtung in die Lange Schneise und in der anderen Richtung in den Ziegelhütter Weg mündet, eine Szenerie nachgebaut, wie es sie vor Jahrhunderten an der Landwehranlage gegeben haben könnte.