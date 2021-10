Darf das Montabaurer Style-Outlet-Center seine Verkaufsfläche verdoppeln oder wird das Vorhaben politisch gestoppt? Diese Frage treibt derzeit viele Kommunalpolitiker und Geschäftsleute in den Nachbarstädten um. Nun fordert die Landtagsfraktion der Freien Wähler in Mainz die Landesregierung dazu auf, zu den Plänen in der Wäller Kreisstadt Stellung zu beziehen.