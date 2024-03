Geocaching im Montabaurer Quartier Süd: Aus Geschichtsprojekt wird Freizeitspaß

Heimathistoriker Bernd Schrupp hat Anna Schlederer viele geschichtliche Informationen über die ehemalige Westerwald-Kaserne an die Hand gegeben. Die Lehramtsstudentin hat daraus einen Geocache entwickelt, der an der von Schrupp gestalteten Stele am Eingang zum heutigen Quartier Süd beginnt. Foto: Katrin Maue-Klaeser