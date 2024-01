Plus Rothenbach Gemeinsame Projekte besucht: Rothenbacher zu Gast bei Freunden in Sambia Seit 2006 besteht die Partnerschaft zwischen der Westerwälder Ortsgemeinde Rothenbach und der St. Mary's Missionsstation in Sambia, zu der sich eine Delegation in diesem Jahr auf den Weg gemacht hatte. 2014 besuchte eine Delegation des Rothenbacher Sambia-Kreises erstmalig den sambischen Ort, um aus der bis dahin aus einer Reihe von Briefen und Telefonaten bestehenden Verbindung eine persönliche werden zu lassen. Von Birgit Piehler

Seit einem Gegenbesuch im Jahr darauf hatte diese Reise nebst der freundschaftlichen Begegnung vor allem auch das längst fällige Ziel der Rothenbacher, den Fortgang gemeinsamer Projekte in Sambia in Augenschein zu nehmen. „Partnerschaft lebt von Begegnung“, so das Motto der Westerwälder Partner. Die Besuche 2014 in Sambia und im Gegenzug ...