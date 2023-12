Auf Facebook zieht unser Artikel zur Empfehlung des Haupt- und Finanzauschusses (HFA) der VG Montabaur, das Programm der Gemeindeschwester plus zum Jahresende in der VG Montabaur einzustellen, weite Kreise. So stellt sich unter anderem die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen der VG hinter die Gemeindeschwester plus, Barbara Spiegelhoff, und richtet ihren öffentlichen Appell, die Stelle zu erhalten, an den VG-Rat, der am Freitag tagt.