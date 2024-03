Nistertal

Geldautomat in Nistertal gesprengt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

i Die Polizei sucht Zeugen, die HInweise zu der Geldautomatensprengung in Nistertal geben könnten. Foto: picture alliance/dpa/Armin Weigel

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in der Hornisterstraße in Nistertal gesprengt. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 4 Uhr.