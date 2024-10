Plus Hachenburg Gegenstände deuten auf rechtsextreme Gesinnung: Polizei zieht Bilanz nach Großrazzia in Hachenburg Von Maja Wagener i Mehr als 130 Teilnehmer aus ganz Deutschland und den Niederlanden hatten sich in der sogenannten Fassfabrik in Hachenburg zu einer Kampfsportveranstaltung des rechtsextremistischen III. Wegs getroffen. Bei einer Großrazzia der Polizei wurden alle Personen kontrolliert. Foto: Sascha Ditscher Bei einer groß angelegten Razzia der Polizei im Bereich der sogenannten Fassfabrik in Hachenburg, einem Treffpunkt der rechten und neonazistischen Szene, kontrollierte die Polizei in der Nacht von Samstag, 5. Oktober, auf Sonntag, 6. Oktober, eine Kampfsportveranstaltung mit mehr als 130 Teilnehmern. Die Hinweise, die es zuvor auf die rechtsextremistische Kleinpartei „III. Weg“ als Veranstalter gegeben hatte, bestätigten sich dabei. Lesezeit: 3 Minuten

Das erklärt das Polizeipräsidium Koblenz am Sonntag. Am Samstagabend hatte die Polizei einen größeren Einsatz in der Straße ‚Zur Tiefenbach‘ in Hachenburg im Bereich der Fassfabrik gemeldet. Dort erklärte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, dass es zuvor Hinweise auf eine Kampfsportveranstaltung gegeben habe, veranstaltet vermutlich von der laut rheinland-pfälzischem Verfassungsschutz ...