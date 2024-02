Der Westerwaldkreis hat einen neuen Vorlesekönig: Paul Zimmermann vom Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg konnte den Kreisentscheid am Mittwoch in Hachenburg für sich entscheiden. Dabei setzte sich der Sechstklässler gegen 20 starke Mitbewerber durch. Der zweite Platz ging an Frieda Malter (Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur), den Bronzerang sicherte sich Ida Krämer (Raiffeisen-Campus Dernbach).