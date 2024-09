Plus Montabaur/Lübeck

Für Literaturpreis nominiert: Romandebüt der Montabaurer Autorin Erika Weigele überzeugt

i Romandebüt von Erika Weigele für Preis nominiert Foto: Erika Weigele

Der erste Roman der Montabaurer Autorin Erika Weigele um den „Buchmaler von Zürich“ entspinnt sich an den Studien zu ihrer Dissertation. Nun ist sie unter den zehn Nominierten für den Homer-Literaturpreis. Diese Auszeichnung für historische Romane wird an diesem Samstag in Lübeck verliehen.