Plus Wirges Für Europa in Wirges: Matthias Deutschmann und „Die Grenzgänger“ zeigten, wie Meinungsfreiheit geht Der Meinungsfreiheit und der Kulturpolitik war der Abend gewidmet, der den Kabarettisten Matthias Deutschmann und die Folkband Die Grenzgänger auf die Bühne im Bürgerhaus in Wirges brachte. Ein Geschenk habe der Europa-Abgeordnete Karsten Lucke (SPD) mit der Fraktion der Sozialdemokraten im EU-Parlament da gemacht, so Hendrik Hering. Denn der Eintritt zur Veranstaltung, die die beiden SPD-Ortsvereine Wirges und Ahrbach-Stelzenbach mit Uli Schmidt organisiert hatten, war frei. Von Maja Wagener

Nicht überall auf der Welt und auch nicht in Europa sei es selbstverständlich, frei seine Meinung äußern und im Kabarett einen kritischen Blick auf die Politik werfen zu können, leitete Karsten Lucke ein: „Es lohnt sich innezuhalten, denn das, was hier heute Abend passiert, ist gar nicht so selbstverständlich.“ Menschenrechtsaktivisten ...