Für Demokratie, Vielfalt und Toleranz: Kannenbäcker stehen auf

An einigen Orten im Westerwald wurde schon für Vielfalt, Demokratie und Toleranz demonstriert, etwa im Februar auf dem Alten Markt in Westerburg. Am Samstag, 6. April, wird es in Höhr-Grenzhausen eine Kundgebung des Aktionsbündnisses "Höhr-Grenzhausen steht auf" gegen Hass und Hetze geben. Foto: Röder-Moldenhauer/Archiv