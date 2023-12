Das Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Kirburg war für viele der Besucher ganz sicher ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Gleich fünf Chöre sangen sich unter der musikalischen Leitung von Andreas Risse in die Herzen. Alles ergänzte sich und gab im Zusammenspiel eine wunderbare Atmosphäre...