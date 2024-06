Plus Montabaur

Flyer statt Knöllchen im Elterntaxi-Chaos: Polizei setzt am Schulzentrum Montabaur auf Gespräche

i Polizeikommissarin Laura Regnier initiierte die Aktion am Schulzentrum in Montabaur. Foto: Maja Wagener

„Sanktionen passen hier nicht“, sagt Laura Regnier, während sie an der Zufahrt zum Schulzentrum in Montabaur auf sogenannte Elterntaxis wartet. Um deren Fahrer für das Chaos zu sensibilisieren, das sie täglich an der Schule verursachen, hat die Polizeikommissarin eine Aktion ins Leben gerufen, die eine Lösung ganz einfach macht: die letzten Meter zu Fuß zu gehen.