Firmen in der Region aufgepasst: Hof lädt wieder zur großen Gewerbeleistungsschau

Von Nadja Hoffmann-Heidrich

i Bärenstarke Angebote bei der Gewerbeleistungsschau im September verspricht der Vorstand des Gewerbevereins Hof. Die Großveranstaltung, zu der zwischen 70 und 80 Aussteller sowie Tausende Besucher erwartet werden, findet alle zwei Jahre statt. Foto: Röder-Moldenhauer

Die Durchführung eines traditionellen Großereignisses liegt nun in jüngeren Händen: Nachdem Ulrich Theis 45 Jahre an der Spitze des Hofer Gewerbevereins stand und aufgrund dieser Position in der Vergangenheit auch immer federführend für die Organisation der Gewerbeleistungsschau zuständig war, übernimmt in diesem Jahr erstmals der neu gewählte Vereinsvorstand um den Vorsitzenden Robert Fischbach die Verantwortung für die beliebte Regionalmesse.