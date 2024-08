Familie lebt seit 1924 mit und vom Rohstoff Ton: Goerg & Schneider wurde vor 100 Jahren in Siershahn gegründet

Heute wird der wertvolle Westerwälder Rohstoff Ton in den Tagebauen des Unternehmens Goerg & Schneider, wie hier direkt am Unternehmenssitz in der Grube Guterborn II bei Boden, ganz nach Bedarf zielgerecht mit großen Baggern gewonnen und mit Lastwagen zur Aufbereitungsanlage gebracht. Foto: Markus Müller