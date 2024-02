In diesem und im nächsten Jahr stehen rund um die B 255 zwischen Langenhahn und Rothenbach größere Baumaßnahmen an – mit einer Umgehungsstraße, die insbesondere von vielen Anliegern in den beiden Gemeinden sehnlichst herbeigewünscht wird, hat dieses Projekt jedoch nichts zu tun. Zumindest aber könnte der Verkehr perspektivisch etwas langsamer durch die Ortschaften rollen.