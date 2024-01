Plus Westerwald Es geht auch ohne Naturschnee: Schneekanonen ermöglichen bald wieder Skispaß im Westerwald Die winterlichen Temperaturen sind zurück im Westerwald. Das gibt den Skivereinen mit Schneekanonen in der Region die Möglichkeit, ihre Pisten – zumindest – mit Kunstschnee zu präparieren. Beim Ski-Club Kirburg (Foto) beispielsweise laufen seit einigen Tagen die Arbeiten zum Einschneien des Hangs. Von Nadja Hoffmann-Heidrich

Spätestens am Donnerstag, 11. Januar, ab 16 Uhr, soll hier der erste Skispaß im neuen Jahr beginnen, wie der Vorstand auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Am Wochenende wird der Lift dann jeweils ab 11 Uhr in Betrieb sein. Auch am Schorrberg in Bad Marienberg sind ehrenamtliche Helfer mit der Schneekanone momentan ...