Plus Siershahn Erster Einsatz um 1900: Siershahner Feuerwehr feiert Jubiläum Von Hans-Peter Metternich i Geballtes Ehrenamt: die Siershahner Feuerwehr mit den Aktiven und ihrer Nachwuchseinheit. Nun feiert sie ihr 125-jähriges Bestehen.​ Foto: Hans-Peter Metternich/Archiv FFW Siershahn/Olaf Nitz In diesem Jahr kann die Freiwillige Feuerwehr Siershahn einen runden Geburtstag feiern. Seit 125 Jahren übernehmen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute Verantwortung für die Gesellschaft in Siershahn, der gesamten Verbandsgemeinde Wirges und sogar darüber hinaus. Dieses Jubiläum wird am letzten Maiwochenende gebührend gefeiert. Lesezeit: 5 Minuten

Am Freitag, 24. Mai, wird es offiziell, denn um 19 Uhr beginnt in der heimischen Overberghalle der Kommers, bei dem die „Geburtstagskinder“ die gebührende Anerkennung für 125-jährigen ehrenamtlichen Dienst am Nächsten erfahren werden. Einen Tag später, am Samstag, 25. Mai, steigt dann ab 19 Uhr an gleicher Stelle unter dem ...