Erbauliche Stunde in Meudt: Zuhörer genießen Konzert

„Komm doch mit nach Bethlehem.“ Mit dieser Bitte hat der Förderverein zur Erhaltung der katholischen Kirche St. Petri Thronerhebung Meudt in diesem Jahr zum 15. Mal zu einer erbaulichen musikalischen Stunde eingeladen. Etliche Bürgerinnen und Bürger, für die die Geburt Christi mehr ist als Kommerz und bloßer Weihnachtstrubel und die die zurückliegenden Weihnachtstage noch einmal in Erinnerung rufen wollten, ehe der Alltag des neuen Jahres seinen Tribut fordert, hatten den Weg in das Meudter Gotteshaus gefunden.