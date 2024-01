Entlastung und Unterstützung erhofft: Elf evangelische Kitas haben einen neuen Träger

Vertreterinnen der evangelischen Kitas und der Kirche haben im evangelischen Gemeindehaus Höhr-Grenzhausen den Start der „Gemeindeübergreifenden Trägerschaft“ gefeiert und deren Geschäftsführerin Sabrina Wittwer (Mitte vorne) Glückwünsche mit auf den Weg gegeben. Foto: Peter Bongard

Von der GüT erhoffen sich die Kindertagesstätten und die Gemeinden eine deutliche Entlastung und Unterstützung im Tagesgeschäft. Administrative Angelegenheiten werden künftig zentral von der GüT erledigt statt von der jeweiligen Kirchengemeinde. Dadurch können beispielsweise Personalentscheidungen wesentlich zügiger getroffen werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Evangelischen Dekanats Westerwald. Den Kirchengemeinden gibt das neue Freiheiten, den Kitas neue Impulse. Denn die GüT koordiniert, verwaltet und vernetzt die Kindertagesstätten – als ein kompetenter Ansprechpartner in der Region und ein starker Partner der Kommunen.

Sabrina Wittwer ist das Gesicht dieses neuen Arbeitsbereichs. Als Geschäftsführerin der GüT ist sie Ansprechpartnerin für Kreis und Land und Leiterin der Geschäftsstelle in Höhr-Grenzhausen. Zusammen mit der Sachbearbeitung kümmert sie sich unter anderem um die Finanzen, um Personal- und um allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.

Das Herzstück der GüT ist der Trägervorstand. „Er besteht aus Vertretern und Vertreterinnen der jeweiligen Kirchengemeinde“, erklärt die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Höhr-Grenzhausen, Monika Christ. „Der Trägervorstand repräsentiert die Kitas nach außen und verwaltet sie nach innen.“

Einen Namen hat dieser neue Bund ebenfalls: „Wäller evangelische Kitas“. Ein Titel, der eines unterstreicht: „Wir haben uns als Träger zusammengeschlossen, und die Fäden laufen jetzt in der Geschäftsstelle in Höhr-Grenzhausen zusammen. Natürlich behalten die angeschlossenen Kitas alle ihre individuelle Prägung, und auch die jeweilige Kirchengemeinde behält ihre Verantwortung dafür“, betont Monika Christ während der Einführung Sabrina Wittwers und der GüT-Vorstellung im evangelischen Gemeindehaus Höhr-Grenzhausen.

Aber für die Kitas sei die GüT eine Entlastung, ist sich die neue Geschäftsführerin sicher: „Unser großes, gemeinsames Ziel ist, das Beste für die Kinder zu erreichen. Letztlich ist das der Grund, warum die GüT ins Leben gerufen worden ist“, sagt Sabrina Wittwer. „Ich hoffe, dass ich den Kitas vor Ort viel Arbeit abnehmen kann, damit die Mitarbeitenden dort mehr Zeit für die Kinder haben.“

Wie diese Entlastung aussehen kann, möchte Sabrina Wittwer in den kommenden Wochen in Erfahrung bringen. „Ich werde erst einmal alle Kindertagesstätten besuchen und schauen, was dort anliegt.“ Sabrina Wittwer freut sich auf diese Begegnungen. Schließlich hat sie selbst lange als Erzieherin in verschiedenen Kindertagesstätten der Region gearbeitet. Zwischenzeitlich hat sie im Ausland gelebt – zunächst in Kanada, später dann für ein Musik- und Theologiestudium in Australien.

Ab 2018 war sie die stellvertretende Leiterin einer Kindertagesstätte und absolvierte parallel dazu das Masterstudium der Kindheits- und Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Qualitätsmanagement. Gute Voraussetzungen also für den Job der GüT-Geschäftsführerin: „Ich freue mich, dass die evangelischen Kitas im Westerwald nun eine zentrale Anlaufstelle haben“, fasst Sabrina Witter zusammen. „Ich bin für deren Anliegen immer ansprechbar und freue mich auf das Miteinander der ,Wäller evangelischen Kitas‘.“