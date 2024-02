Engagierte Niederroßbacher: First Responder erfolgreich im Einsatz

Seit einigen Wochen ist die First-Responder-Gruppe Niederroßbach in die Alarmierung bei Notfällen, die durch die Leitstelle Montabaur erfolgt, aufgenommen. Die Gruppe konnte ihr Können schon bei einigen Einsätzen unter Beweis stellen, zum Beispiel im Januar bei einem schweren Verkehrsunfall am Sportplatz in Niederroßbach.

Klaus Schmidt (links) und Steven Lindlein (rechts) vom ASB haben Marvin Kahl (von links), Julian Bühne, Christian Willi Weber, Julia Billich, Verena Schmidt und Ramona Flick zu First Respondern ausgebildet. Foto: Marco Benner

Im Sommer 2023 hatten Henry Traut vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Marco Benner von der Freiwilligen Feuerwehr Niederroßbach die Idee, durch Gründung einer First-Responder-Gruppe im Bereich Niederroßbach die First Responder in der Verbandsgemeinde Rennerod zu unterstützen, um die bestehende regionale Lücke zu schließen. Die First Responder überbrücken bei einem medizinischen Notfall oder einem Unfall die Zeit vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Ihre Hilfe geht fachlich weit über die Erste Hilfe hinaus.

Traut und Benner sprachen der Pressemitteilung der Feuerwehr zufolge einige geeignete Helfer gezielt an, andere kamen per Mundpropaganda hinzu. Nach einem Infoabend im Gerätehaus Niederroßbach fand sich eine hoch motivierte Gruppe zusammen. Im Herbst war beim ASB in Seck die Ausbildung erfolgt.