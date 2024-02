Plus Nentershausen Einwohner in Sorge: Wie gefährlich ist Schulweg in Nentershausen? Tausende Autos fahren jeden Tag durch die Koblenzer Straße in Nentershausen. Kommt es zu Problemen auf der nahen A3, sind es besonders viele. Damit die Kinder im Ort auf dem Weg zur Schule dennoch sicher die Straße überqueren können, gibt es eine sogenannte Querungshilfe. Doch derzeit fehlt ein Teil des Zebrastreifens. Warum? Von Andreas Egenolf

Fast 8500 Fahrzeuge passieren täglich die Koblenzer Straße in Nentershausen im Bereich des Rewe-Marktes in Fahrtrichtung Montabaur. Wenn es auf der nahe gelegenen A 3 zu Beeinträchtigungen für den Verkehr kommt, dann sind es sogar deutlich mehr. Umso wichtiger ist eine sichere Querungsmöglichkeit der Hauptverkehrsachse in der Westerwaldgemeinde. Doch zuletzt sei ...