Eintauchen in die Welt der großen Malkunst: Kurse von Irina Quirmbach sind gefragt

Kunstlehrerin aus Leidenschaft: Irina Quirmbach bietet in ihrem Kreativstudio Sign-Art in Steinebach/Wied Malkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. In den großzügigen Räumlichkeiten gibt es alle Materialien, die zum Erlernen sämtlicher Techniken benötigt werden. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner