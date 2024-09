Ein Zuhause auf Zeit für junge Westerwälder: Neubau der DRK-Familienhilfe in Kölbingen eingeweiht

Voller Freude überreichte Architekt Klaus Zimmer den symbolischen Schlüssel an Einrichtungsleiter Alexander Giehl und die Vorstandsvorsitzende Anke Marzi. Die Kinder und Jugendlichen werden in den Herbstferien in den farbenfrohen Neubau neben dem alten Kloster einziehen. Foto: Röder-Moldenhauer