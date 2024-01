Ein Abend zum Mitdenken und Mitlachen, bei dem galt, dass Humor die wirksamste Waffe gegen Angst, Hass und Dummheit in der Gesellschaft ist: Damit hatten die Veranstalter von „Kabarett am Gelbach“ in der Gelbachtalhalle in Montabaur-Ettersdorf nicht zu viel versprochen. Kabarettist Fatih Çevikkollu sorgte in zwei ausverkauften Vorstellungen mit seinem aktuellen Programm „Zoom“ für heitere und nachdenkliche Gesichter.