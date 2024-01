Plus Dreisbach Dreisbachs Historie im Fokus: Frauengeschichten haben es Archivarin Johanna Weber angetan Es sind die großen Fragen der Menschheit, die die 20-jährige Johanna Weber umtreiben: Wer sind wir? Wo kommen wir her? Lösungsansätze für diese Fragen erhofft sie sich in der Regionalgeschichte. Von Nadja Hoffmann-Heidrich

Aus diesem Grund hat die junge Frau, die aktuell einen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg absolviert, vor Kurzem die Leitung des Dorfarchivs in ihrer Heimatgemeinde Dreisbach übernommen – eine durchaus ungewöhnliche Personalie in einem solchen Amt. Geschichtsinteressiert war Johanna Weber nach eigener Aussage schon immer. Und gerade in der ...