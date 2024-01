Plus Heilberscheid Diskussion im Ortsgemeinderat Heilberscheid: Ist man im Wald stets „auf eigene Gefahr“ unterwegs? Wer haftet, wenn ein Spaziergang oder eine Radfahrt im Wald jäh durch einen Unfall endet? Das ist die Frage, der sich auch Gemeinden immer wieder stellen müssen – so diskutierte auch der Ortsgemeinderat in Heilberscheid, wo plötzlich sogar der Rückbau des beliebten Walderlebnisweges vorgeschlagen wurde. Von Birgit Piehler

Wer „zum Zwecke der Erholung“ in einen deutschen Wald geht, tut dies nach dem Gesetz auf eigene Gefahr. Für die zuständige Ortsgemeinde, in deren Besitz der Wald ist, besteht keine Versicherungspflicht. Doch dies ist nicht in jedem Fall so. Denn dort, wo der Waldbesucher verweilt, um sich auf einer Bank ...